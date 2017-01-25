Хомс: армия Сирии отбросила боевиков ИГ на 20 км от базы ВВС под Пальмирой

Хомс, 25 января. Правительственные войска Сирии отбросили боевиков «Исламского государства» на 20 км от авиабазы, расположенной недалеко от города Пальмира в провинции Хомс.

Армия уже восстановила контроль над трассой Карьятейн и нефтеперерабатывающем заводом Фурклюс. В настоящее время солдаты ведут бои с террористами возле Бир-эль-Фукара.

«Все высоты Тиас под нашим контролем. Вражеские силы отброшены от авиабазы на расстояние около 20 километров»,— рассказал источник агентству РИА Новости в Сирии.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Ирака и Сирии.