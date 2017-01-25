Киевская галерея займет место музея русского искусства в столице Украины

Киев, 25 января. Городской совет украинской столицы принял решение переименовать Национальный музей русского искусства в «Киевскую галерею». Об этом в среду рассказала экс-депутат горсовета Елена Ескина.

Согласно предварительной информации, члены профильной комиссии также отклонили инициативу о переименовании учреждения в Киевский национальный музей «Галерея Терещенко» (в честь меценатов-основателей).

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил о том, что проспект Героев Сталинграда не будет переименован.

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