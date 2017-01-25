Главные новости 25 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 25 января.

Трибунал Суда Европейского союза подтвердил законность заморозки активов российского концерна «Алмаз-Антей» с марта 2015 года по сентябрь 2016 года. Идет война гибридная: как ЕС убивает «Алмаз-Антей» на рынке оружия.

Звезда кино Памела Андерсон хочет преподнести особый подарок для первой леди США Меланьи Трамп. Речь идет о шубе из российского меха. Памела Андерсон подарит Меланье Трамп российскую шубу из экомеха.

Переход авианосной ударной группы ВМФ России в проливе Ла-Манш не остался незамеченным. «Адмирал Кузнецов» в окружении стаи кораблей: какие секреты вынюхивает НАТО.

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Чикаго прислать в город федералов, если местное руководство не разберется с ужасной криминальной ситуацией: в городе резко возросло число убийств. Трамп угрожает Чикаго «федералами».

Шойгу подчеркнул, что нестабильность ситуации на Украине и действия террористов на Кавказе продолжают требовать боеготовности сил ЮВО. Шойгу объяснил, почему Россия укрепляет группировку войск ЮВО.

Почему Россия вынуждена готовиться к отражению агрессии с территории Украины: заявление Сергея Шойгу об укреплении южных рубежей комментирует политолог Андрей Кошкин. Шойгу дал приказ: Россия готова отразить агрессию с территории Украины.

Шокирующее открытие сделали ученые из Колумбийского университета: оказывается, все люди на нашей планете являются инопланетянами. Ученые пришли к шокирующему выводу: мы все — инопланетяне.

Президент России Владимир Путин в Татьянин день на встрече со студентами МГУ помог им исполнить под гитару песню «Четырнадцать минут до старта». Ребята от волнения забыли одну из строк популярной песни. Подсказка от президента: Путин помог студентам МГУ вспомнить слова популярной песни.