Сирия сегодня: Дейр эз-Зор под минометным огнем, поражение ИГ под Пальмирой, пытки сирийца

Сирия, 25 января. Турецкие солдаты убили мирного пастуха близ Джараблуса, террористы обстреляли Дейр эз-Зор, САА и правительственные ВВС нанесли удар по ИГИЛ под Пальмирой, турецкие войска стягивают военную технику к границе с САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Опасная зона

Турецкие военнослужащие стягивают силы к границе с Сирией, сообщают СМИ Турции. В приграничный район Элбейли в провинции Килис направляются бронетранспортеры и рабочая техника в сопровождении жандармерии, а также танки.

Турецкие пытки

Турецкие военные убили обвиненного в шпионаже в пользу курдов сирийца.

Члены участвующего в операции «Щит Евфрата» батальона «Ахрар Аль-Шаркия» возле сирийского города Джараблус, расположенного в провинции Алеппо, казнили местного жителя, обвинив его в шпионаже в пользу поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF).

Убитый пастух Абд аль-Карима аль Хамуд был гражданским, родился и проживал в этой области. По данным местных источников, мужчина не имел никакого отношения к курдским SDF. Турки задержали пастуха на одном из КПП близ Манбиджа. На видео, выложенном в Интернет, видно, как солдаты пытают свою жертву.

Атака в Дейр эз-Зоре

Боевики из минометов вновь атаковали Дейр эз-Зор, сообщает SANA. На этот раз под огнем оказался городской квартал Харабеш. Жертвой обстрела стала женщина. Еще 12 человек, включая четырех женщин и маленькую девочку, получили ранения.

Военная обстановка

По данным военного источника, в провинции Хомс в районе Пальмиры правительственные войска разгромили две принадлежавшие ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) бронемашины с крупнокалиберными пулеметами.

Также сообщается, что на трассе Пальмира — Хан Аль-Манкура были нейтрализованы не менее 10 террористов.

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) при поддержке правительственных ВВС уничтожили десятки боевиков «Исламского государства» в районах Дамаска Тель Ад-Дабаа Аль-Гарби, Джебаль Аль-Ласафа, Тель Ад-Дабаа Аш-Шарки, Аль-Барде, Калят Хавая, Рамдан и Саванет Ас-Самра, что на границе провинций Дамаск и Хомс.