Бывшего игрока сборной России по баскетболу задержали в Москве с кокаином

Москва, 25 января. Сотрудники полиции задержали в Москве экс-баскетболиста сборной России Александра Милосердова.

По данным телеканала РЕН ТВ, в ходе личного досмотра у Милосердова был обнаружен кокаин. В ближайшее время спортсмену будет предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков.

Стоит отметить, что Александр Милосердов выступал за национальную сборную России по баскетболу, а также был членом команд Италии, Польши и Франции. В 2008 году он стал чемпионом Евролиги ФИБА. Кроме того, Милосердов играл за ЦСКА, «Динамо», УНИКС, «Автодор» и «Триумф».

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину в платье и парике, который оказался наркоторговцем.