Сирия, война и мир: жители провинции Даръа воюют с ИГИЛ и восстанавливают пекарню

Правительство провинции Даръа начало работу по восстановлению автоматизированной пекарни в районе Аль-Махатта. Совсем скоро выпуск хлеба в регионе будет налажен в полном объеме. Источник Федерального агентства новостей поделился видео, где запечатлены работы по реконструкции жизненно важного объекта.

Пекарня была повреждена несколькими ракетами боевиков, выпущенными из района Аль-Балад какое-то время назад. Тогда серьезно пострадали несколько рабочих. Но сейчас дела налаживаются. Видео запечатлело, как рабочие ремонтируют помещение, а процесс производства хлеба уже возобновлен: лепешки аккуратных форм отправляются в печь.

В чем-то похожая история наблюдалась и в Дейр-эз-Зоре на прошлой неделе. Губернатор города лично посетил пекарню в районе Аль-Джура. Она ежедневно производит 12 тонн хлеба и распространяет его с помощью Сирийского общества Красного Полумесяца среди всех нуждающихся.

В самой провинции сейчас идут бои. Бойцы правительственных сил провели массированную контратаку в районе населенного пункта Аль-Махаджа, что на окраине города Даръа. Более того, по опорным пунктам террористов был открыт интенсивный огонь из артиллерийских орудий и ракетных установок. Были уничтожены семь боевиков, часть укреплений разрушена. Важно, что в западной части провинции орудует не только ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), но и боевики союзных группировок, часто обстреливающие мирные кварталы.