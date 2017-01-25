Путин подвел итоги переговоров по Сирии в Астане

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин в среду прокомментировал переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые состоялись в столице Казахстана Астане. По его словам, главное, что удалось добиться на переговорах — это осознание всеми участниками встречи необходимости решать конфликт мирным путем.

Президент выразил надежду на то, что переговоры в Астане станут базой для продолжения мирного процесса в Женеве.

«Считаю очень важным отметить, что участники процесса в Астане зафиксировали невозможность решения сирийской проблемы военным путем», — заявил Путин на встрече с королем Иордании Абдаллой II.