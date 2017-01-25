Подвели под трибунал: кому выгодно вешать на «Алмаз-Антей» чужие грехи

Решение трибунала Европейского суда, отказавшегося отменить санкции Евросоюза против ВКО «Алмаз-Антей», является политизированным и неправовым. Об этом заявил гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Ранее появилась информация, что трибунал суда ЕС подтвердил законность заморозки активов российского концерна «Алмаз-Антей» с марта 2015 по сентябрь 2016 года. «Алмаз-Антей» не будет обжаловать это решение, потому что ему надоело «тратить деньги» на заседания в Европейском суде, заявили в корпорации. «Мы не верим Европейскому суду», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Санкции против ВКО «Алмаз-Антей» были введены в июле 2014 года в связи с тем, что продукция концерна якобы могла попасть в Донбасс и быть использована во время боевых действий. Также трибунал полагает, что корпорация якобы причастна к производству ЗРК «Бук», из которого мог быть сбит малайзийский Boeing-777.

И сам концерн, и Россия неоднократно опровергали поставки вооружений в Донбасс и вообще какое-либо участие РФ и ее структур в гражданской войне на юго-востоке Украины. Тем не менее в решении трибунала Европейского суда фактически утверждается, что Россия якобы поставляла оружие сторонникам Донецкой и Луганской народных республик.

Обвинения в адрес «Алмаз-Антея» Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Должен сказать, что рынок вооружений — очень сложный, многослойный, как пирог, и на его поверхности, как у айсберга, находится только одна треть, а может, и того меньше, хотя наше государство на всех уровнях говорит, что этот рынок должен быть прозрачным, — отметил военный эксперт. — Поэтому пытаться огульно обвинить «Алмаз-Антей» в том, что якобы этот концерн занимается чем-то незаконным, — большая глупость. Я знаю, что «Алмаз-Антей» — это серьезное предприятие, которое всегда работало в правовом поле. И мы знаем, что они даже рассекретили часть своей продукции для того, чтобы оказать содействие объективному расследованию крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году».

По словам эксперта, в связи с этим решение Европейского суда выглядит абсолютно неправовым.

«Очень неприятно получать диаметрально противоположные оценки со стороны европейских государств, которые должны даже больше, чем Голландия, быть заинтересованы в том, чтобы прошло объективное расследование, чтобы были наказаны настоящие виновники, чтобы создать систему, которая бы позволяла быстро и достаточно объективно расследовать такого рода запутанные дела, как крушение Boeing над Донбассом. Но, к сожалению, европейцы идут по пути всевозможных обвинений, хотя всем понятно, что все эти трибуналы носят заказной, ангажированный, политический характер. Но я думаю, история все расставит по своим местам и все незаконное, наносное, ангажированное должно уйти в прошлое», — отметил Андрей Кошкин.