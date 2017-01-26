Алеппо: российские врачи спасают жизни детей в Сирии

Алеппо, 26 января. Российские медики развернули мобильный госпиталь в здании школы, жители Алеппо приносят на прием много младенцев.

Российские врачи рассказывают, что сейчас в мобильный госпиталь поступает мало людей со свежими ранениями. Чаще обращаются с хроническими заболеваниями или застарелыми ранами. Сирийцы очень часто приносят на прием к педиатрам грудничков, которые страдают из-за отсутствия элементарных средств гигиены и медикаментов. Лекарства жителям Алеппо раздают без рецепта и бесплатно, около госпиталя множество коробок с самыми необходимыми препаратами. Представители Центра по примирению сторон раздают обитателям второго по величине города Сирии горячую еду, хлеб и средства первой необходимости.

Ранее Газета.ру написала, что в освобожденном от боевиков сирийском Алеппо началось восстановление промышленности.