Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Хама и Латакия

Москва, 25 января. За сутки произошло пять нарушений перемирия в Сирии, в Хаме и Латакии, заявила российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии. Турецкие представители тоже зафиксировали пять нарушений, но подтверждения их данные не получили, информирует Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано пять нарушений в провинциях Хама (четыре из пяти нарушений) и Латакия (одно нарушение)», — говорится в сообщении Центра, передает ТАСС.