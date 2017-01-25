Бандера вместо Ньютона: кто делает из украинских школьников «зомби-патриотов»

Не успел утихнуть скандал вокруг намерения министерства образования и науки (МОН) Украины заставить местных первоклашек писать в тетрадях исключительно карандашами, а учеников четвертых и пятых классов — приходить на уроки только в вышиванках, как местные чиновники выступили с новой инициативой. Согласно учебному плану МОН для старшеклассников, из обязательной школьной программы предлагается исключить такие предметы, как география, биология, физика и химия. Алгебра и геометрия должны изучаться на факультативной основе, а русский язык и литература — в специализированных кружках при домах культуры.

Чиновничьими настроениями воспользовались националисты: в ряде областей точные науки в школах заменены на уроки «патриотического воспитания». На них дети учат песни УПА и осваивают навыки владения огнестрельным оружием — для «священной борьбы с москалями и ляхами». Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в складывающейся ситуации.

Глава родительского комитета одной из школ в Житомирской области Ольга Викторовна заявляет, что складывает с себя полномочия организатора и обещает в ближайшем будущем вывезти своего сына в Россию, где тот будет «постигать науку, а не ненависть».

«Мальчик завоевывал первые места на олимпиадах по физике, может решить даже самые сложные задачи и теоремы, — говорит она в беседе с корреспондентом ФАН. — Теперь же количество учебных часов, рассчитанных на точные науки, на Украине сокращается в геометрической прогрессии. Вместо того чтобы постигать законы Ньютона, мой тринадцатилетний сын должен облачаться в камуфляжную форму, собирать и разбирать автомат и кричать вместе со всеми: «Слава Украине, смерть москалям!» Этого не будет, этого ни я, ни другие цивилизованные родители не допустят».

Мнение Ольги Викторовны разделяют десятки тысяч родителей по всей Украине. И не только они. В МОН регулярно поступают жалобы и претензии по поводу намерения официального Киева сделать учебную программу более гибкой.

«В министерстве подсчитали, что в данный момент нет смысла тратить средства на преподавание точных наук — желающие их изучать школьники найдут возможность подготовиться к поступлению в соответствующие вузы, — сказал Федеральному агентству новостей заслуженный учитель Украины Евгений Закржевский (фамилия изменена по просьбе собеседника. — Прим. ФАН). — Вместо этого какое-то совершенно идиотское внимание уделяется воспеванию национальных ценностей, чуждых целым регионам нашей страны. Какое, например, отношение имеет Олекса Довбуш (герой крестьянского восстания на Западной Украине. — Прим. ФАН) к Чернигову, или тот же Андрей Мельник (один из создателей УПА. — Прим. ФАН) — к харьковчанам? Мне кажется, что на фоне общей националистической истерии действующей власти просто хочется превратить школьников в зомби-националистов. Людей, которым не будут интересны ни астрономия, ни геология, ни те же математика и логика».

Кстати, в связи с этим стоит вспомнить о грандиозном скандале, недавно разразившемся в средней школе на Слобожанщине (Сумская область). Там старшеклассник, ворвавшийся на заседание педсовета, заявил учителям буквально следующее: «Мой кумир — великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, а не те сторонники Бандеры, которым нужно пушечное мясо для противостояния с нашими братьями-славянами». Поговаривают, скандал удалось замять лишь после того, как семья «бунтаря» покинула пределы области.

Следует особенно отметить, что «благие намерения» украинского Минобразования получили достойные комментарии во Всемирной паутине.

«Пропагандисты Гитлера утверждали, что детям порабощенных народов достаточно уметь читать и знать числа до ста, — отмечает участник популярного украинского интернет-форума. — То же самое делают неонацисты на Украине. Им не нужны ученые, смотрящие на звезды. Им нужны моральные рабы, которые будут хорошо обращаться с оружием и плохо обращаться с чужаками».

Насколько действенными окажутся «образовательные» нововведения официального Киева, пока не совсем понятно: соответствующие инициативы должны быть санкционированы местным Кабмином. Впрочем, тенденция уже ясна: под различными предлогами из украинских школ были уволены, по меньшей мере, десять тысяч педагогов. Главным образом — учителя математики, физики, химии и биологии. Апологеты Ньютона, а также Декарта, Лавуазье и Мечникова апологетам Бандеры ни к чему.