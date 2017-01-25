Индекс Dow Jones установил рекорд после инаугурации Трампа

Нью-Йорк, 25 января. Промышленный индекс Доу-Джонса обновил исторический максимум, пробив отметку в 20 000 пунктов. В среду индекс вырос на 0,5%,составив 20 027,24 пункта.

Эксперты связывают оживление на фондовом рынке с избранием Дональда Трампа президентом США. Во время предвыборной кампании политик обещал снизить налоги и расходы на инфраструктуру.

Банковские акции показали особенно высокий рост в ноябре прошлого года, когда стало известно, что Трамп обошел на выборах своего главного противника — Хиллари Клинтон. Тем не менее, многих инвесторов пугают протестные движения, которые не прекращаются последние несколько месяцев. Только в минувшее воскресенье, как сообщает «Национальная служба новостей», на улицы по всему миру вышли 2,5 млн человек с требованием отправить Трампа в отставку.