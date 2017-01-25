Ради Трампа под пули не полезу: в США работают с агентом, отказавшейся защищать президента

Вашингтон, 25 января. Секретная служба Соединенных Штатов Америки инициировала расследование в отношении агента Керри О'Грейди. Об этом в среду сообщили журналистам представители ведомства.

Ранее женщина заявила о том, что она не собирается защищать нового президента США Дональда Трампа в том случае, если на него будет совершено покушение. В комментарии, который был сделан в октябре 2016 года, имя политика не упоминалось, однако агент намекала на то, что она поддерживает Хиллари Клинтон.

Напомним, в Вашингтоне участники протестов против нового главы государства Дональда Трампа захватили строительный кран.

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