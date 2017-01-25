Семенченко рассказал о блокаде дороги Луганск – Попасная заградотрядами ветеранов АТО

Киев, 25 января. Ветераны АТО начали третий этап торговой блокады ДНР и ЛНР, об этом написал в украинский депутат от партии «Самопомощь» Семен Семенченко на странице Facebook.

Бывший командир нацбата «Донбасс», ныне украинский парламентарий Семен Семенченко сообщил о начале третьего этапа торговой блокады республик Донбасса — ЛНР и ДНР. «Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск — Лисичанск — Попасная на участке Горское — Золотое», — говорится в публикации парламентария.

По словам депутата, украинская полиция, СБУ и пограничники поддержали действия бойцов так называемого АТО, блокировавших движение 12 поездов. Отметим, что украинская сторона по-прежнему не выполняет взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей — ВСУ не прекращают обстрелы Донбасса.