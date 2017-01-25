Ученые доказали, что кошки не глупее собак

Токио, 25 января. Японские ученые провели исследование и доказали, что кошки не глупее собак.

По словам специалистов, кошки способны запоминать то, что с ними происходит. При необходимости они выуживают эту информацию из памяти и используют по назначению.

В эксперименте участвовали 49 кошек. Специалисты пытались выяснить, смогут ли они вспомнить, из какой миски они уже съели, а в какой остался корм, через 15 минут. Как оказалось, память кошек действительно более развита, чем предполагалось ранее.

Ученые также заметили, что кошки способны вызывать приятные воспоминания в памяти – так же, как это делают люди. Они показали не хуже собак результаты в исследовании на реакцию на человеческие жесты, выражение лица и эмоции.

Ранее ученые выдвинули новую гипотезу происхождения жизни на Земле.