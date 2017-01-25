Сирия, 25 января. Встреча саудовских шейхов с командованием ИГ* на севере от Хомса закончилась вооруженным столкновением. «Джебхат ан-Нусра»** ведет бои с ССА*** и другими оппозиционными формированиями в Идлибе. Боевики оппозиции обстреляли жилые районы Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В одном из мирных кварталов района Дахият Аль-Асад в городе Дамаск были зафиксированы несколько прилетов крупнокалиберных мин. По словам местных жителей, снаряды были выпущены с направления опорных пунктов боевиков так называемой умеренной оппозиции. В результате несколько зданий инфраструктуры получили частичные разрушения. Информации о возможных пострадавших среди мирного населения пока не поступало. Отряды боевиков-оппозиционеров, которые размещаются в этой части города, до этого уже не раз открывали огонь по жилым кварталам, а также многократно подвергали обстрелам позиции Сирийской арабской армии (САА) на окраине района, таким образом нарушая установленный в конце прошлого года режим перемирия.

Провинция Латакия

На севере провинции Латакия возобновились ожесточенные столкновения между «Джебхат ан-Нусрой» и боевиками входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА) группировки «Джебхат Аль-Муджахидин». В результате массированных обстрелов укрепрайонов друг друга оба формирования понесли численные потери. Однако боевикам «Джебхат Фатх аш-Шам» все-таки удалось немного оттеснить бывших союзников назад с их позиций. Тем не менее короткие перестрелки в этой части провинции время от время возобновляются. Наряду с провинциями Алеппо и Идлиб оппозиционные группировки теперь ведут военные действия друг против друга и в Латакии. Таким образом, конфликт между различными оппозиционными формированиями продолжает обостряться.

Провинция Алеппо

Столкновения между боевиками оппозиционных сил также прошли на юго-западе от города Алеппо. В боях в этой части провинции приняли участие формирования «Сукур аш-Шам» и «Файлак Аль-Рахман» с одной стороны и «Джебхат Фатх аш-Шам» — с другой. В результате «Ан-Нусра» полностью разбила отряды нынешних противников, уничтожив несколько групп боевиков и захватив часть из них в плен. Тем не менее «Джебхат ан-Нусра» также потеряла несколько боевиков раненными и убитыми.

Провинция Хомс

По информации сирийских новостных порталов, командование ИГИЛ отдало приказ отрядам боевиков атаковать занятые ранее правительственными войсками высоты в районе сирийской авиабазы «Т-4». Источник ФАН Ахмад Марзук сообщил, что на совещании представителей командования террористов на севере провинции Хомс саудовские шейхи заявили о необходимости немедленно атаковать позиции войск САА на трассе между Хомсом и Пальмирой в районе авиабазы. Но полевые командиры отказались, отметив, что правительственный спецназ, который в данный момент работает в этом регионе, не удастся оттеснить назад с их позиций без специальной подготовки. В результате произошел конфликт, в ходе которого на совещании началась стрельба на поражение. Аэродром «Эт-Тияс» (или «Т-4», « Тифор») является старейшей авиационной базой ВВС Сирии. «Т-4» — одна из крупнейших военных авиабаз, расположенная в стратегически важном районе в непосредственной близости от шоссе Хомс-Пальмира, а также недалеко от крупнейших газовых месторождений, которые снабжают газом основные ТЭС Сирии.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды ИГ предприняли попытку прорвать оборону правительственных войск на юге от Дейр эз-Зора сразу с нескольких направлений. Массированным атакам подверглись укрепления САА в районе правительственной авиабазы и на окраине населенного пункта Аль-Джафра. Тем не менее оба наступления были отбиты. В результате ответного удара формирование потеряло больше десяти боевиков и несколько единиц бронетехники. Ожесточенные бои на южной окраине Дейр эз-Зора ведутся в последнее время регулярно. Боевики на протяжении нескольких лет полностью контролируют город, однако сирийским войскам наконец удалось отбить часть территорий на юге. Дейр эз-Зор был потерян во многом из-за его удаленности от основных мест концентрации сил САА.

Провинция Идлиб

В нескольких частях провинции Идлиб продолжаются вооруженные столкновения между боевиками различных оппозиционных группировок, еще в конце прошлого года выступающих единым фронтом против САА в Восточном Алеппо. В окрестностях города Идлиб массированные перестрелки идут практически беспрерывно. В районе населенного пункта Аль-Халазон столкнулись отряды Сирийской свободной армии и боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». А в районе населенного пункта Ихсем на юге провинции «Джебхат ан-Нусра» ведет бои с отрядами группировки «Сукур аш-Шам». Информация о ходе столкновений пока только устанавливается, однако, как отмечают местные источники, все участвующие в боях формирования несут потери как в численности, так и в технике. Кроме того, зафиксированы многочисленные попадания снарядов, выпущенных боевиками в ходе столкновений, на территорию мирных кварталов. Данные о возможных жертвах среди гражданских лиц пока также выясняются.

Провинция Ракка

Отрядам Сирийских демократических сил (SDF)**** удалось отразить контратаку террористов ИГ на свои позиции к западу от Ракки. Однако силам операции «Гнев Евфрата» не удалось сохранить под своим контролем несколько населенных пунктов на севере от города. В обеих частях провинции в данный момент продолжаются короткие бои. Бойцы SDF, а также курдские отряды народной самообороны (YPG), участвующие в антитеррористической операции под командованием Соединенных Штатов, отбили часть территорий к северу и к западу от Ракки, однако внутрь города пока так и не вошли.

Ирак

Согласно данным источника в командовании международной коалиции, западная авиация провела бомбардировки опорных пунктов террористов ИГ в районе города Эль-Кайм, находящегося в провинции Аль-Анбар на границе с Сирией. Источник сообщает, что в ходе бомбардировки был практически полностью уничтожен тренировочный лагерь боевиков, а также ликвидировано большинство находившихся там на момент атаки террористов. ВВС западной коалиции регулярно наносят удары по местам концентрации сил ИГИЛ в поддержку наступлений иракской армии. Однако зачастую бомбы попадают на территорию мирных районов. В результате в ходе бомбардировок коалиции регулярно гибнут жители Мосула, Ракки и Дейр эз-Зора.

В восточных районах города Мосул, которые были недавно освобождены от оккупации ИГ, активизировалась работа беспилотников террористов. С помощью БПЛА, оснащенных боевыми зарядами, террористы наносят удары по позициям подразделений иракской армии, уничтожая военную технику, а также по жилым районам города.