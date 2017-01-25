Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что у Москвы отсутствуют какие-либо иллюзии по поводу возможности легкой перезагрузки отношений с США. Новый американский президент Дональд Трамп — опытный переговорщик, поэтому министр уверен, что работать с ним будет очень и очень непросто.

«Никаких наивных ожиданий у нас нет. Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки», — заявляет Сергей Лавров. С другой стороны, резюмирует он, президент Владимир Путин «тоже умеет договариваться», причем «всегда в интересах России».

Понятно, что Трамп намерен многое поменять во внутренней и внешней политике США. Так, к примеру, президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский в своей статье для «Известий» уже назвал инаугурационную речь 45-го президента США поистине историческим событием.

Со своей стороны Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, считает осторожность Сергея Лаврова вполне оправданной. «Трамп — очень самостоятельный политик, это видно. Вряд ли он может попасть под чье-то влияние. Он абсолютный прагматик и бизнесмен, причем, по всей видимости, один из лучших бизнесменов в Америке. Он взвешивает каждый свой шаг. Значит, никакой легкой прогулки в отношениях с ним не будет», — приводит он свою точку зрения корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Тем не менее я думаю, что можно надеяться на здравый смысл Трампа. Он должен понимать, что отношения выстраивать надо, что не следует повторять ошибки своего предшественника, президента Барака Обамы, считавшего, что Россию надо сдерживать любой ценой. Трамп уже показал, что считает, что Российская Федерация может быть союзником США в борьбе с мировым терроризмом. Складывается впечатление, что в этом отношении он даже готов отдать пальму первенства Москве, что он готов присоединиться к нашим усилиям по борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) и другими международными террористическими организациями», — продолжает сенатор.

Сейчас, впрочем, очевидно, что Трамп всецело занят формированием собственной команды. Как показывает практика, формирование президентской администрации в Америке — весьма сложный процесс. Уже видно, что достаточно сильные фигуры активно противостоят президенту Трампу в Сенате США.

«Когда команда Трампа, наконец, будет сформирована, только тогда он сможет на самом деле взяться за вопросы внешней политики и международные дела. Между тем самый первый шаг на этом поприще Трамп может предпринять уже в ближайшие дни. Сегодня-завтра состоится встреча Трампа с премьер-министром Великобритания. Конечно, во многом это чисто традиционный визит. Тем не менее уже по ходу этой встречи Трамп будет иметь возможность показать, какой будет его повестка в отношении России. Понятно, что пример американского президента определит тон и многих других западных политиков», — подводит итог беседы Владимир Джабаров.