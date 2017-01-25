Российские разработчики создали сверхмощную радиостанцию

Москва, 25 января. Специалисты Объединенной приборостроительной корпорации, входящей в концерн «Ростех», разработали уникальную УКВ радиостанцию нового поколения.

Новая станция не имеет аналогов в мире, сообщают в ОПК. Она способна работать в условиях интенсивных помех, которые превышают мощность сигнала станции в 1000 раз. Также прибор позволяет обмениваться цифровой информацией. Станция предназначается для обеспечения каналов связи между подразделениями от роты до полка. Технология, примененная специалистами ОПК, позволяет устанавливать надежную связь в условиях активного радиоподавления в городах, горах и лесу. Станция позволяет бойцам увеличить дистанцию связи на 25 процентов при отсутствии радиопомех и в 15 раз при воздействии «глушилок».