МОК лишил Усэйна Болта золотой медали Олимпиады-2008

Москва, 25 января. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил ямайского легкоатлета Усэйна Болта золотой медали Олимпиады-2008. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Специалисты обнаружили запрещенное вещество в допинг-пробах Несты Картера, который является партнером по команде Усэйна Болта.

«Картер, выигравший мужскую эстафету 4х100 метров, дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Повторный анализ образцов дал положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результат всей команды аннулирован, все четверо легкоатлетов должны вернуть свои золотые медали, которые они завоевали в эстафете.

Стоит отметить, что Усэйн Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд.