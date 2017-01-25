«Ростелеком» создал аналог Skype для бесплатных звонков по стране

Москва, 25 января. «Ростелеком» создал приложение для аудио- и видеозвонков «Аллё», при регистрации в котором пользователь получает российский номер телефона с кодом города, чтобы звонить в родной город из-за рубежа по тарифам российской местной фиксированной связи.

Как сообщает газета «Известия», в первом полугодии приложение также станет полноценным мессенджером, с помощью которого пользователи смогут обмениваться сообщениями.

Приложением могут воспользоваться владельцы гаджетов на Android и iOS. Адресату, у которого нет приложения, за деньги можно позвонить на городской или мобильный телефон.