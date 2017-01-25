Протестующие против Трампа захватили строительный кран возле Белого дома

Вашингтон, 25 января. Семь участников акции протеста против Дональда Трампа захватили строительный кран в нескольких кварталах от Белого дома и отказываются покинуть стройплощадку.

Полиция уже перекрыла участок улицы, где расположен кран. Сведений о произведенных арестах пока не поступало, передает телеканал ABC.

Напомним, что протесты против назначения Дональда Трампа на пост президента США начались еще в день инаугурации политика и продолжаются до сих пор. Как сообщает «Национальная служба новостей», свыше двух миллионов человек вышли на улице по всему миру в минувшее воскресенье, требуя отправить Трампа в отставку.