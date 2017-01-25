Сечин объяснил, почему ездит на машине с «мигалкой»

Москва, 25 января. Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что использует спецсигналы для автомобиля на законных основаниях. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он ездит на машине с «мигалкой».

«Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет», — заявил Сечин, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сечин использует автомобиль со спецсигналом. Издания заметили, что Сечин, возможно, передвигается на машине, предоставленной сторонним ведомством, например, ФСО. Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев, в комментарии «Би-би-си» заявил, что Игорь Сечин, являясь ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК, имеет право на «мигалку» и спецавтомобиль как госчиновник.