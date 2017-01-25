РФ отказалась от проведения этапа Мировой серии-2017 по синхронному плаванию

Москва, 25 января. Российская сторона приняла решение отказаться от проведения этапа Мировой серии-2017 по синхронному плаванию. Об этом журналистам в среду рассказала вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

Согласно предварительным данным, действия спортивной организации продиктованы «стратегическими соображениями». Соревнования должны были пройти в мае 2017 года в Казани.

Как ранее сообщала Газета.Ru, финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту был перенесен из Челябинска в норвежский город Ставангер.

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