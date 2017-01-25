Штайнмайер заявил об уходе с поста главы МИД ФРГ

Берлин, 25 января. Глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что завершает работу на посту министра иностранных дел ФРГ.

Сегодня глава немецкого дипломатического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер в последний раз принимает коллегу из Чехии Любомира Заоралека в качестве главы МИД ФРГ. «Действительно, это мой последний визит на посту главы МИД», — прокомментировал Штайнмайер свой уход с поста главы внешнеполитического ведомства. По словам представителя немецкой дипмисии Мартина Шефера, последний заграничный визит министра состоится завтра, это будет встреча во Франции.





