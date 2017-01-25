Новая база пограничных кораблей появится на Камчатке к 2018 году

Москва, 25 января. В Петропавловске-Камчатском к 2018 году будет построена современная база сторожевых кораблей пограничного управления ФСБ России.

Обустройство базы сторожевиков ведется в рамках федеральной программы «Государственная граница Российской Федерации». Сейчас ведутся работы в точном соответствии с графиком, утвержденным пограничниками. База будет представлять собой комплекс служебных зданий и причального фронта. В проекте предусмотрено создание спортивного комплекса с бассейном, клуба на 600 посадочных мест, а также современных мастерских, помещений под склады и автостоянки. Открытие базы приурочат ко Дню пограничника.