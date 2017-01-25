Петербуржец похитил у москвички породистого щенка, чтобы подарить возлюбленной

Санкт-Петербург, 25 января. Петербуржец похитил у москвички породистого йоркширского терьера, чтобы сделать подарок возлюбленной, сообщили в правоохранительных органах столицы.

В Москве задержан житель Петербурга, который похитил породистого щенка у москвички. Петербуржец откликнулся на объявление о продаже йоркширского терьера, однако при встрече попытался сбежать с щенком, не заплатив. Злоумышленника вовремя задержали. Пес был возвращен хозяйке.

Как оказалось, молодой человек хотел подарить щенка своей девушке. Однако вместо этого на романтика завели уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда во Франции этой ночью был ограблен.