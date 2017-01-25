Турция перебрасывает бронетехнику на границу с Сирией

Анкара, 25 января. Вооруженные силы Турции стягивают бронетехнику на границу с Сирией. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на источник в Генштабе ВС Турции.

В настоящее время бронетехника пребывает в приграничный с Сирией район Элбейли провинции Килис. По данным источника, в этот район уже доставлены танки и бронетранспортеры.

Стоит напомнить, что 24 августа армия Турции вошла на сирийскую территорию и объявила начале операции «Щит Евфрата», целью которой является уничтожение запрещенной в России террористической группировки «Исламского государства». Первым успехом операции стало освобождение от боевиков ИГ пограничного сирийского города Джараблус.