Стало известно, как скончавшийся от ожогов житель Подмосковья попал в лифт

Москва, 25 января. Следователи проверяют факт смерти мужчины с ожогами, тело которого обнаружили в лифте жилого дома в подмосковном Гольяново.

Как сообщает телеканал 360, погибший вел асоциальный образ жизни и нередко проводил ночи в подъезде, так как жена не пускала его в квартиру. Когда на лестничной площадке шестого этажа начался пожар, мужчина попытался спуститься вниз на лифте, но скончался от ожогов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что москвича избили и подожгли с помощью горючей жидкости. Прибывшие на место медики выяснили, что у мужчины была пробита голова.