Старых поддержала почин Логинова, взяв золото чемпионата Европы по биатлону

Варшава, 25 января. Российская биатлонистка Ирина Старых победила в индивидуальной гонке на Чемпионате Европы, который стартовал в Польше. Россиянка показала лучшее время, преодолев 15 км за 44 минуты и 24,7 секунды, не сделав при этом ни единого промаха.

Второй к финишу пришла еще одна представительница РФ — Светлана Слепцова, которая отстала от своей соотечественницы на 1 минуту 3,8 секунд и допустила один промах. Бронза же досталась украинской спортсменке Анастасии Меркушиной. Она проиграла Старых 1 минуту 5 секунд и сделала один неточный выстрел.

Напомним, что в мужской индивидуальной гонке первенство тоже осталось за Россией. Биатлонист Александр Логинов преодолел дистанцию в 20 км за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах.