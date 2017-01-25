Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ РФ в июле 2017 года

Москва, 25 января. Испытания головного корабля проекта 22350 «Адмирал Горшков» начнутся в феврале текущего года, после чего фрегат будет передан Военно-морскому флоту.

К концу февраля специалисты Объединенной судостроительной корпорации завершат на корабле ревизию и отправят корабль на испытательный полигон для проведения контрольных стрельб из средств боевого оснащения фрегата. Впервые на испытания головной фрегат вышел в 2014 году, второй корабль серии «Адмирал Касатонов» сошел со стапелей в том же году. Третий фрегат «Адмирал Головко» будет спущен на воду в 2017 году. Фрегаты проекта 22350 несут на борту ракеты «Калибр» и «Оникс», а также зенитные комплексы «Полимент-Редут».