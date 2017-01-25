Новости Новороссии: разведение сил в ЛНР, ВСУ теряют солдат в зоне АТО

Новости Новороссии, 25 января. Владислав Дейнего напомнил Киеву о минских обязательствах, в зоне АТО подорвались украинские военные, ВСУ терроризируют ДНР.

Дейнего о разведении сил

Только после завершения отвода сторонами сил у Станицы Луганской стоит возвращаться к теме переговоров по новым участкам разведения сил и средств на линии соприкосновения, считает уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Сообщается, что украинская сторона вновь сорвала разведение сил и средств. По словам Дейнего, на переговорах в Минске регулярно встает вопрос о расширении перечня таких участков, однако для начала необходимо сделать первый шаг — завершить первые три участка, «предусмотренные приложением один Рамочного решения, а уже потом класть на бумагу очередные обязательства». Уполномоченный представитель ЛНР также добавил, что если Киев отказывается от взятых на себя обязательств на первом этапе, то перспективы рассматривать следующие этапы разведения бессмысленно.

Взрывная ошибка

Украинские военные подорвались на фугасном снаряде в зоне так называемой АТО в Донбассе. Сообщается, что двое украинских силовиков погибли, еще двое были контужены. Командир 54-й бригады Вооруженных сил Украины принял решение скрыть данный факт от вышестоящего руководства в штабе, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По словам майора, детонация произошла во время подноса боеприпасов на позицию минометной секции в районе населенного пункта Луганское. ВСУ забрали раненых лишь на следующий день после происшествия.

Вести с полей

Обстановка в ДНР по-прежнему остается напряженной. За последние сутки украинские силовики 424 раза обстреляли прифронтовые территории Донецкой народной республики, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

По его словам, ВСУ выпустили по территории республики 13 артиллерийских снарядов, 10 из которых калибром 152 мм. Также противник использовал 131 мину различного калибра, а также 166 боеприпасов из различных типов гранатометов, БМП и стрелковое оружие.

Басурин отметил, что наибольшее «внимание» силовики проявили к району Ясиноватой, вблизи Донецкой фильтровальной станции. Кроме того, досталось Крутой Балке и селу Веселое.

Окраины Донецка также не остались без внимания украинской стороны: противник атаковал территорию бывшего аэропорта, поселки Трудовские, Александровка и Сигнальное. Под огнем оказались Докучаевск, поселки Зайцево и Железная Балка близ Горловки.