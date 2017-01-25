Шойгу дал приказ: Россия готова отразить агрессию с территории Украины

Россия продолжит укреплять военные рубежи на южном направлении нашей страны в первую очередь из-за нестабильности на Украине, а также из-за угрозы терроризма на Северном Кавказе. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Выступая на заседании коллегии Минобороны РФ, Шойгу отметил, что в связи с конфликтом на юго-востоке Украине и с террористической активностью на Северном Кавказе войска Южного военного округа (ЮВО) должны быть усилены.

«Военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной», — отметил глава Минобороны РФ, подчеркнув, что именно это обстоятельство является основанием для усиления войск ЮВО.

«Негативное влияние на обстановку оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — подчеркнул Шойгу.

«Заявление министра обороны Сергея Шойгу — это очень серьезный знак, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. — Армия всегда готовится к отражению угроз. Эти угрозы на сегодняшний день определены и политическим руководством страны, и Министерством обороны России. Это южное направление, где одной из угроз является, в том числе — нестабильность, идущая со стороны Украины. И это не просто констатация факта — это результат глубокого анализа сложившейся геополитической и политической ситуации, а также социальной ситуации на Украине».

По словам военного эксперта, «украинская» угроза возникла не вдруг, и решение о том, что ей нужно противостоять, в том числе военными средствами, было проработанным и взвешенным.

«Это ни в коем случае не спонтанное решение, — подчеркнул Андрей Кошкин. — Это целенаправленная работа, которая уже давно ведется по всем направлениям, во всех областях, в том числе в военной, в том числе по обеспечению безопасности на наших южных рубежах».

По словам политолога, в этой связи постоянные обвинения, звучащие из Киева в адрес Москвы, что, дескать, Россия незаконно проводит военные учения у границ Украины, абсолютно лишены логики.

«Киевские власти нас постоянно упрекают, что, мол, мы проводим передислокацию наших частей недалеко от украинской территории. Но эти упреки лишены какого-либо смысла. Во-первых, мы это делаем на своей территории, а значит, какие-либо упреки тут просто неуместны, а, во-вторых, мы адекватно реагируем на те угрозы, которые реально исходят с территории Украины», — отметил собеседник ФАН.

Уделил военный эксперт внимание и вопросу защиты от международного терроризма, который пытается забрасывать своих эмиссаров в нашу страну.

«Что касается южного направления нашей политики, то тут можно вспомнить Афганистан, Таджикистан, где проходят наркотические трафики, оттуда проникают террористические группировки, откуда соседние страны наводняются экстремистской литературой. Так вот, это направление давно уже укрепляется, и я прекрасно помню, как около миллиарда рублей были размещены в необходимые структуры в Таджикистане, чтобы в достаточной степени обеспечить создание преград для проникновения оттуда террористических групп на территорию РФ. Эти группы удавалось обезвредить уже на территории Таджикистана вместо того, чтобы вылавливать их на нашей территории», — отметил собеседник ФАН.

Так что работа эта уже ведется давно, она ведется планомерно и с усилением, подчеркнул эксперт.

«Но, полагаю, сегодня уже возникла необходимость эту угрозу, в том числе с территории Украины, продекларировать публично, с чем и связано заявление Сергея Шойгу. Делается это для того, чтобы российское общество понимало, откуда сегодня исходит наибольшая угроза, какое направление самое опасное, в чем эта опасность заключается и что делает исполнительная власть, военные и правовые структуры для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу, и чтобы народ мог спокойно заниматься мирным строительством», — резюмировал Андрей Кошкин.