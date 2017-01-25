Путин: Представители Катара будут участвовать в добыче углеводородов в России

Москва, 25 января. Представители Катара будут участвовать в добыче углеводородов на территории России, заявил президент страны Владимир Путин.

«Я знаю, что все вы имеете в виду расширять сотрудничество с компанией («Роснефть». — Прим. ФАН) и, в том числе, на территории России, -рассказа российский президент. — Все эти договоренности мы соответствующим образом будем исполнять».

Путин обратил внимание, что выполнение обязательств в интересах всех участников сделки по приватизации «Роснефти». Как подчеркнул российский лидер, представители Катара будут принимать участие в добыче углеводородов на территории России. Он добавил, что «Гленкор» будет «иметь долгосрочный контракт» по поставкам нефти из России на мировые рынки. Также он выразил надежду, что «Интеза» также «будет расширять свою активность на российском рынке».

Ранее сообщалось, что Путин встретится с участниками сделки по приватизации «Роснефти».