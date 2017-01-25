Росстат обнародовал данные о падении доходов россиян в 2016 году

Москва, 25 января. Российское статистическое ведомство обнародовало цифры о реальных доходах граждан в 2016 году, отметив их снижение на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

Росстат представил оперативный доклад о реальных доходах россиян за 2016 год. Известно, что доход граждан РФ снизился на 5,9% по сравнению с прошлым годом, в декабре 2016 снижение составило 6,1%. Ведомство также привело данные о увеличении денежного дохода на душу населения на 1% — в 30 775 руб.

Тем не менее, в декабре 2016 года по отношению к отчетному периоду в 2015 году денежный доход снизился на 0,6%. В докладе Росстата указана среднемесячная номинальная зарплата по итогам прошлого года — 36 703 руб., что на 0,6% выше, чем показатели 2015 года.