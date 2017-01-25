Шойгу отметил работу железнодорожных войск ЮВО

Москва, 25 января. Министр обороны России отметил работу военных железнодорожников ЮВО, задействованных на строительстве участка пути Журавка — Миллерово.

За выполнение поставленных задач 39-я железнодорожная бригада была награждена орденом Жукова. Проведенная военными железнодорожниками работа, отметил Сергей Шойгу, позволила увеличить на 10 процентов боевые возможности округа. Глава военного ведомства подчеркнул, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном направлении остается нестабильной из-за ситуации на юго-востоке Украины, а также деятельности террористических организаций. В этой ситуации, сказал Сергей Шойгу, следует продолжить набор контрактников на военную службу и совершенствование боевого состава частей и подразделений округа.