Путин рассказал, как инвесторы заработали на приватизации «Роснефти»

Москва, 25 января. Стоимость российской компании «Роснефть» после приватизации выросла. Такое заявление сделал в среду президент РФ Владимир Путин, комментируя результаты недавней сделки.

«Уже после завершения сделки стоимость компании выросла на 18%, так что вы уже заработали», — отметил он на встрече с инвесторами.

Напомним, что участниками сделки по приватизации 19,5% акций «Роснефти» стали компания Glencore, Катарский инвестиционный фонд и итальянский банк «Интеза». Накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил Путину встретиться с инвесторами, чтобы обсудить с ними сделку. По его словам, «Роснефть» настроена на новые проекты с данными партнерами.