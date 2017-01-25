Суд арестовал землю шансонье Новикова в коттеджном поселке «Бухта Квинс»

Екатеринбург, 25 января. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил арест на часть земельных участков в коттеджном поселке «Бухта Квинс», которые принадлежат Александру Новикову.

«Вынесено постановление об аресте имущества, принадлежащего Александру Новикову. Это земельный участок площадью 40 тыс. 946 кв. м, расположенный в Екатеринбурге по адресу улица Изоплитная, дом 23», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Ходатайство об аресте земельных участков было подано Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области. Александр Новиков больше не может распоряжаться арестованной землей по своему усмотрению.

Стоит напомнить, что Новиков обвиняется в махинациях с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на сумму в 35,6 миллиона рублей. Сам певец вины не признает, заявляя, что является в данном деле потерпевшим.