Армия Сирии под Дамаском отбила внезапную атаку боевиков

Москва, 25 января. Солдаты сирийской армии отбили внезапную атаку боевиков в районе населенного пункта Хараста в восьми километрах к юго-западу от Дамаска, сообщает близкая к правительству страны газета «Аль-Ватан».

Согласно их данным, террористы выбрали целью правительственное учреждение — управление парком транспортных средств. Не уточняется, какие именно боевики попытались атаковать правительственные силы. В основном в том районе идет противостояние с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»). Однако под натиском армии Сирии боевики понесли потери и были вынуждены отступить.

Ранее, как сообщает Газета.Ru, ООН запросила более 4,5 миллиарда долларов на помощь сирийским беженцам.