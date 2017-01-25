Анкара не известила Москву о задержании обвиняемых в подготовке теракта россиян

Анкара, 25 января. Правоохранительные органы Турции не информировали генконсульство РФ в Стамбуле о задержании семи россиян, которых обвиняют в подготовке теракта прошлым летом, сообщили представители российской дипмиссии.

«Эти фамилии не на слуху, — цитирует РИА Новости свои источники. — Турецкие правоохранители нас не информировали об их задержании. По консульской конвенции они должны это делать, но делают, к сожалению, далеко не всегда».

Ранее появилась информация, что в Турции перед судом предстали девять человек, семеро из которых — граждане России. Их всех обвиняют в подготовке теракта в Стамбуле, а также связях с запрещенным в России «Исламским государством» (арабское название — ДАИШ).