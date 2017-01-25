Истребители Typhoon ВВС Британии устроили «Адмиралу Кузнецову» фотосессию в Ла-Манше

Москва, 25 января. Королевский военно-морской флот Великобритании сопровождал в проливе Ла-Манш тяжелый авианесущий крейсер Северного флота «Адмирал Кузнецов», который возвращается из Сирии. Об этом в среду проинформировала пресс-служба министерства обороны Соединенного Королевства.

«Королевские ВМФ и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца «Адмирал Кузнецов», — указано в заявлении британского ведомства.

Согласно предварительным данным, за авианосцем следили фрегат St Albans, вертолетоносец Ocean и новые истребители Typhoon.

Напомним, ранее стало известно о том, что авианосная группа ВМФ РФ благополучно вошла в Северное море.

Читайте по теме: Сирия сегодня: прорыв в Астане, корабли НАТО идут на перехват «Адмирала Кузнецова»