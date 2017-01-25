Жака Ширака выдвинули на Нобелевскую премию мира

Париж, 25 января. Бывший президент Франции Жак Ширак может стать лауреатом Нобелевской премии мира. В среду он был официально выдвинут на соискание престижной награды.

Документы в нобелевский комитет направили бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, экс-министр финансов Тьери Бретон и ряд других известных французских политиков. Кроме того, инициативу наградить Ширака поддержали 280 французских парламентариев.

В письме заявители пишут, что хотят отметить заслуги Ширака в области сохранения мира на Земле в целом, не акцентируя внимания на конкретных шагах. Они также подчеркнули, что его голоса особенно не хватает в современном отнюдь небезопасном мире.