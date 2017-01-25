Водитель в Москве сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Москва, 25 января. На Мичуринском проспекте в западной части Москвы автомобиль сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Машина белого цвета сегодня около 15.00 наехала на пешехода на участке Мичуринского проспекта. По данным РИАМО, пострадавшего пешехода госпитализировали. В настоящее время ведутся поиски водителя и выясняются все обстоятельства ДТП.

Добавим, ранее в результате столкновения автобуса и иномарки Skoda на севере Москвы пострадали два пешехода. Им оказали медицинскую помощь.