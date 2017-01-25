Трамп отдыхает: почему настоящим «агентом Кремля» нужно считать Барака Обаму

«Дональд Трамп — марионетка России!», «Трамп — агент Кремля!» — кричат сегодня глобальные СМИ, пока Джордж Сорос финансирует по всему миру марши протеста против нового президента США. Трамп — то, Трамп — се. Короче, все внимание — на «рыжего».

Поэтому, наверное, самое время сказать похвальное слово о том, кто ушел тихо и незаметно, даже не оставив следов на лужайке Белого дома, — о Бараке Обаме.

Худший президент в истории США

Если «вывести за скобки» важнейший фактор Владимира Путина, то именно 44-му президенту США Россия обязана своим невероятным по скорости и масштабам превращением из фактической колонии «коллективного Запада» — снова в великую мировую державу. Вся эта «Арабская весна» и «болотные» протесты в Москве под лозунгами «Путин, уходи!», украинский Евромайдан и якобы антироссийские санкции, многолетняя невнятная суета вокруг Сирии и Башара Асада без Барака Обамы могли бы выглядеть совершенно иначе и принести совсем другие результаты.

Я уже не говорю про успешную модернизацию Российской армии под прикрытием «фельдфебеля» Анатолия Сердюкова, про Крым, про первую за четверть века самостоятельную военную операцию наших Вооруженных сил, начатую 30 сентября 2015 года, про формирование российско-китайского стратегического союза и так далее...

А что Америка? Для США увеличение федерального долга за «восьмилетку Обамы» с 10,627 до 19,961 трлн долл. (на 9,334 трлн долл., или в среднем на 1,167 трлн долл. ежегодно) сопровождалось увеличением ВВП с 14,718 до 18,558 трлн долл., при этом накопленный торговый дефицит составил 5,937 трлн долл. (742,1 млрд долл. в среднем ежегодно). Бюджетный дефицит, сокращение которого было главным девизом 44-го президента США, за годы его правления достиг отметки 6,668 трлн долл.

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В общем, более расточительного и неэффективного лидера в американской истории, похоже, не было. И ответ на вопрос, кто привел его к власти, обычно сводится к тому, что Барака Обаму поддержали крупные транснациональные корпорации с американской «пропиской», без которых первый «небелый» президент США, пробившийся в Белый дом со столь «низкого старта» (младший сенатор от штата Иллинойс), просто не мог состояться.

Тем более что при нем биржевые индексы взлетели с 7949,1 пункта 20 января 2009 года до 19827,9 пунктов 8 лет спустя, то есть капитализация американского фондового рынка выросла почти в 2,5 раза. Прибыли ТНК при Обаме тоже достигли рекордных показателей — по крайней мере, 50 крупнейших корпораций США за годы его президентства получили около 2,7 трлн долл. чистой прибыли, примерно 75% которой было скрыто от налогообложения в офшорных юрисдикциях.

Идеальный спарринг-партнер для России

Но, спрашивается, а чем хуже была бы для этих «акул глобального рынка» Хиллари Клинтон, которой Барак Обама дважды — в 2008 и в 2016 годах — помешал стать первой женщиной-президентом США? Причем помешал так, что «не подкопаешься»: в первом случае, сенсационно обойдя экс-первую леди на праймериз демократической партии, он предоставил ей пост государственного секретаря, заменив на Джона Керри в 2013 году; а во втором случае всячески «валял дурака», на словах заявляя о своей полной поддержке «леди Вау», но на деле дискредитируя и тормозя ее действия буквально на каждом шагу. Чего стоит хотя бы его обещание «посадить» чету Клинтонов, если с их оппонентом от республиканской партии «что-то случится»?!

В этом смысле, наверное, стоит повнимательнее присмотреться к фигуре «слабака» и «дурачка» Обамы. Ведь не секрет, что самые лучшие агенты — те, которых так и не удалось разоблачить.

Объективно Барак Хусейнович, почему-то назвавший свою младшую дочь Наташей (она же — Саша, очень по-американски, не правда ли?) восемь лет в поте лица «пахал» на то, чтобы ослабить Америку и усилить Россию. Тормозил и выворачивал наизнанку все антироссийские акции США и их союзников, минимизируя ущерб и позволяя эффективные контратаки. «Не замечал» такие акции Кремля, не заметить которые было просто невозможно. «Подставлялся» буквально на ровном месте.

Короче, был идеальным геополитическим спарринг-партнером для российского президента.

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Учитывая, как изящно и умно при этом Обама «обходил» все расставленные против него ловушки на внутриполитической арене США и выбрался из Белого дома не только живым-здоровым, но и, можно сказать, «на коне», ничем не запятнав своей репутации и предоставив отдуваться за неизбежный кризис преемника-республиканца, «цепью случайностей» эту политическую линию представить просто нельзя.

А значит — все крики о «шпионе» Трампе на самом деле являются не более чем «операцией прикрытия» и запоздали минимум на восемь лет. Не пытаются ли наши американские партнеры помахать кулаками после драки, когда их поезд (и далеко не Hyperloop) уже давно ушел?

Надеюсь, что секретный указ о присвоении Бараку Обаме (возможно — под вымышленным именем) звания Героя России или уже подписан, или будет подписан в ближайшее время. Пока Трампа с упоением поливают информационной грязью и помоями как «русского агента».