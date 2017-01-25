В сирийском Алеппо заработал железнодорожный транспорт

Алеппо, 25 января. В Алеппо с момента начала вооруженных действий заработал железнодорожный транспорт. Первый поезд проехал по восстановленному маршруту в сирийском городе, передает SANA.

В Алеппо восстановили железнодорожный транспорт — поезд проследовал от станции «Джибрин» до станции «Багдад», сообщает местное новостное агентство. Напомним, что в декабре 2016 года Алеппо был освобожден от боевиков вооруженных группировок и теперь полностью контролируется военными Дамаска. Как сообщало агентство НСН, спецотряд российских саперов в ходе проведения зачистки Алеппо от взрывчатых веществ, обезвредил свыше 26 тысяч мин и взрывчатых боеприпасов.