Трамп пообещал раскрыть махинации Клинтон с «мертвыми душами»

Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп поручил провести расследование в связи с фальсификациями, которые имели место во время выборов.

По словам политика, за Хиллари Клинтон голосовали люди, которые были зарегистрированы сразу в двух штатах, нелегальные мигранты и даже умершие уже американцы, которые несмотря на свою смерть, продолжают активно участвовать в политической жизни своей страны.

Трамп заявил, что усилит процедуру голосования в зависимости от результатов проведенной проверки, пишет газета «Известия».

Напомним, что накануне президент США обвинил своего оппонента Хиллари Клинтон в фальсификациях на выборах. По его словам, 3-5 млн американцев проголосовали за бывшего госсекретаря незаконно.