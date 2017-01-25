Трамп пообещал раскрыть махинации Клинтон с «мертвыми душами»
Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп поручил провести расследование в связи с фальсификациями, которые имели место во время выборов.
По словам политика, за Хиллари Клинтон голосовали люди, которые были зарегистрированы сразу в двух штатах, нелегальные мигранты и даже умершие уже американцы, которые несмотря на свою смерть, продолжают активно участвовать в политической жизни своей страны.
Трамп заявил, что усилит процедуру голосования в зависимости от результатов проведенной проверки, пишет газета «Известия».
Напомним, что накануне президент США обвинил своего оппонента Хиллари Клинтон в фальсификациях на выборах. По его словам, 3-5 млн американцев проголосовали за бывшего госсекретаря незаконно.
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