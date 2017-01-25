ВКС РФ отработали парные полеты на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 25 января. Летчики морской авиации ВКС РФ провели парные и групповые полеты на самолетах МиГ-31 на Камчатке.

Летчики Воздушно-космических сил Российской Федерации показали мастерство совместного пилотирования на всепогодных истребителях-перехватчиках. Пилоты морской авиации выполнили задачи по совместному обнаружению и перехвату целей условного противника. Также летчики отработали уничтожение ракет и самолетов. В полетах перед экипажами ставилась цель достичь максимального воздушного взаимодействия в паре или группе всепогодных истребителей. Самолеты МиГ-31 способны совершать вылеты практически в любую погоду на высоте до семи километров.