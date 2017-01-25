Земля чудом избежала столкновения с астероидом размером с автобус

Сидней, 25 января. Астероид 2017 BX пролетел мимо Земли в 7.45 мск. По данным издания Business Insider, он прошел в 261 тыс. км от Земли – в 2/3 расстояния до Луны, его размер составил 4–14 м.

Как сообщают астрономы, астероид удалось обнаружить с помощью оборудования онлайн-обсерватории Slooh. Он двигался со скоростью 26 700 км/ч. По заключению ученых, небесное тело не смогло бы нанести серьезных повреждений нашей планете, поскольку его размеры слишком малы. Если бы он достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере.

Напомним, 10 января Земля избежала столкновения с астероидом, размер которого сопоставим с десятиэтажным домом или метеоритом, упавшим в Чебаркуле в 2013 году.