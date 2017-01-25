Мексиканская стена Трампа: когда, где, почему и кто будет платить

Дональд Трамп приступил к выполнению одного из своих главных предвыборных обещаний: вчера он объявил, что подготовил указ о постройке стены вдоль американо-мексиканской границы.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Стена на границе с Мексикой: что планирует Дональд Трамп, сколько она будет стоить, кто за нее заплатит», опубликованной на британском новостном ресурсе The Telegraph.

С целью ограничения нелегальной иммиграции президент Трамп обещает построить стену на южной границе США, а также депортировать нелегалов, уже живущих в Америке. 24 января президент Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter: «Большой день запланирован завтра в Совете по национальной безопасности. Среди многих других вещей — мы построим стену!»

Ниже описано все, что нужно знать о планах Трампа по постройке стены.

Когда Трамп впервые предложил построить стену?

Президентская кампания Трампа началась в июне 2015 года. Именно тогда в своих пламенных речах Трамп впервые объявил о планах по строительству стены вдоль границы с Мексикой.

«Когда Мексика посылает к нам своих людей, она посылает не самых лучших, — сказал он. — Она посылает людей, у которых много проблем... Они привозят с собой наркотики. С ними приходит преступность. Они — насильники».

Вот еще несколько цитат 45-го президента США на эту тему.

Мексика «обдирает нас больше, чем любая другая нация».

«Мексика не только делает миллиарды на торговых сделках с нами, но также получает миллиарды долларов в виде денежных переводов, отправляемых домой нелегалами, работающими в Соединенных Штатах».

«Я построю большую, большую стену на южной границе, я заставлю Мексику заплатить за нее. Попомните мои слова».

«При моей администрации любой, кто незаконно пересечет границу, будет задержан и выдворен из нашей страны в ту, откуда он приехал».

Итак, мистер Трамп обещал построить огромную стену вдоль границы, чтобы помешать потоку мигрантов. Реакция со стороны южного соседа США не заставила себя долго ждать. «Высказывания Дональда Трампа кажутся нам предвзятыми и абсурдными», — вскоре заявил министр внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг.

Тем не менее, несмотря на всю критику, обещания Трампа запали в сердца огромного количества избирателей. Они стали краеугольным камнем его предвыборной кампании.

Как долго будет проходить строительство?

Граница с Мексикой составляет примерно 1900 миль в длину (более 3000 километров. — Прим. ФАН) и проходит через четыре штата США: Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико и Техас. Для сравнения: Берлинская стена была всего 96 миль в длину (154,5 км), длина Великой Китайской — 13 000 миль (более 20 900 км). На границе с Мексикой уже сооружено ограждение, длина которого составляет около 700 миль (1126 км). Оставшаяся часть границы или открыта, или непроходима. В последнем случае там, впрочем, и нельзя построить какие-либо пограничные сооружения.

В 2015 году Трамп заявил: «Знаете, Великая Китайская стена, построенная давным-давно, 13 000 миль в длину. Я хочу сказать, действительно большая вещь. Мы же по сравнению с этим говорим о мелочах». Трамп обещает, что его стена протянется на одну тысячу миль, а оставшуюся часть границы будут защищать естественные препятствия.

Сколько будет стоить такая стена?

Оценки существенно различаются. В феврале прошлого года Трамп сообщил телеканалу MSNBC, что он может соорудить стену за 8 миллиардов долларов. Между тем большинство альтернативных оценок намного превышают цифры, озвученные Трампом.

Уже построенные на границе заграждения обошлись правительству примерно в 2,4 миллиарда долларов. Постройка оставшейся части барьера будет стоить от 15 до 25 миллиардов, при этом ежегодные расходы на техническое обслуживание барьера составят 700 миллионов. Такие цифры в январе прошлого года назвал Марк Розенблюм, эксперт независимого Института миграционной политики.

«Это строительство намного дороже, чем мы ожидали, когда начали проект, и гораздо сложнее», — признался Рональд Витьелло, высокопоставленный чиновник из Погранично-таможенной службы на слушании в профильном комитете Сената США в мае 2015 года.

Кто за оплатит строительство стены?

Трамп говорит, что это будут мексиканцы. Мексиканцы отвечают: «Ни за что».

Во время своей предвыборной кампании, Трамп хвалился, что он «заставит Мексику заплатить» за стену с помощью конфискации денежных переводов нелегальных иммигрантов, работающих в США, и увеличения стоимости въездных виз в США для граждан Мексики. «Это реально, если ты знаешь что-нибудь об искусстве переговоров. Если же в переговорах участвует кучка клоунов, то нереально», — заявил он.

После своей встречи с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето в сентябре Трамп настоял, что они не обсуждали финансовые вопросы. Однако национальный лидер Мексики быстро опроверг его заявление. «В начале беседы с Дональдом Трампом я дал понять, что Мексика не будет платить за строительство стены», — объяснил он тогда.

Трамп вновь вызвал гнев мексиканского президента всего несколько часов спустя, когда на встрече со своими избирателями вновь затронул тему иммиграции: «Мы построим огромную стену вдоль южной границы, и Мексика заплатит за эту стену. Сто процентов. Они еще не знают об этом, но они заплатят за нее».

Ранее в этом месяце Трамп сказал, что деньги на его проект изначально будут выделены с помощью специального законопроекта о расходах. Конгресс, настаивает он, одобрит данную инициативу уже в начале апреля. Мексика в конечном итоге возместит США все затраты. Тем не менее Трамп и не уточнил, как он собирается гарантировать подобные выплаты. Известно, впрочем, что следующая встреча Трампа с президентом Мексики назначена на следующую неделю. Она произойдет в Белом доме.

Нужно ли Трампу одобрение конгресса

Нет.

Обещая построить стену, Трамп ссылается на закон 2006 года, который разрешает сооружение ограждений вдоль границы длиной в несколько сотен миль. На основании этого закона было построено около 700 миль различного рода барьеров, препятствующих прохождению транспорта и пешеходов. «Закон о безопасном заборе» был подписан Джорджем Бушем-младшим. Большинство барьеров было построено также еще во времена его президентства. Последние сооружения были завершены уже после того, как в 2009 году пост президента США занял Барак Обама.

Руки администрации Трампа связывает действующие уже несколько десятилетий договор о границе с Мексикой. Он ограничивает то, где и каким образом могут быть возведены пограничные сооружения. Так, к примеру, в договоре 1970 года указано, что такие барьеры не могут препятствовать течению рек в штатах Техас и Аризона, являющихся водной границей Америки и Мексики. Об этом напоминает Международная пограничная и водная комиссия, совместное американо-мексиканское агентство, которое обеспечивает надлежащее исполнение договора.

Это на самом деле будет стена?

«Стена лучше, чем забор, она гораздо мощнее. Она безопаснее. Она выше», — так описывал свою идею Трамп во время предвыборной гонки.

Его планы мало изменились с тех пор. После своего избрания в ноябре Трамп признался, что на самом деле барьер, предложенный им, может частично представлять собой стену, а частично забор. «Я очень хорош в этом, это называется строительство», — сказал он тогда.

В статье для издания National Memo Али Рхузкан, инженер-строитель из Нью-Йорка, объяснил, что очевидным выбором для строительства является бетон. Он считает, что плиты, из которых будет сделана стена, нужно отлить неподалеку от места будущей стройки — скорее всего, на специализированных заводах. После этого их нужно будет доставить в пункт назначения.

Мистер Трамп говорит о предстоящем строительстве — «стены строить легко, и это можно сделать недорого». Многие настроены более скептично.

«Ставить стены из кирпича и известняка вдоль юго-западной границы очень сложно по ряду причин, — заявил изданию Washington Post Ричард Стана, написавший до выхода на пенсию в 2011 году нескольких отчетов о пограничной безопасности для независимой Счетной палаты правительства США. — Он (Трамп — прим. ФАН) все сильно упрощает».

Насколько эффективна будет стена

Большинство экспертов считают, что сделать барьер совсем непреодолимым практически невозможно. «Любую стену можно обойти. Люди могут пробраться под ней, они могут перелезть через нее… Не следует браться за этот проект, считая, что можно просто построит стену, и тогда никто не сможет через нее перебраться», — отметил для Washington Post Тэд Бингель, бывший старший сотрудник Погранично-таможенной службы США.

Министерство внутренней безопасности тратит миллионы долларов в год для поддержания существующего сейчас ограждения, но наркоторговцы все чаще проходят под ним через туннели. Между тем Трамп уверен, что стена «будет очень эффективна» в сдерживании незаконных мигрантов, а обнаружить туннели поможет сейсмическое и другое техническое оборудование.

Подобные идеи сооружения стен на границе были опробованы в других странах. Всего на данный момент существует более чем 45 подобных ограждений по всему миру. Пожалуй, самым известным является барьер в Израиле на западном берегу реки Иордан.