Четыре человека пострадали во время взрыва на фабрике в Стамбуле

Анкара, 25 января. Сотрудники правоохранительных органов Турции выясняют обстоятельства взрыва на фабрике по производству пластиковых изделий в Стамбуле.

Инцидент произошел в районе Хадымкей. Согласно предварительной информации, четыре человека получили ранения и травмы. Сейчас на месте происшествия действуют спасатели, которые пытаются потушить пожар.

Напомним, ранее стало известно о том, что турецкие полицейские задержали боевика, который подозревается в обстреле офиса Партии справедливости и развития.

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