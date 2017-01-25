Мутко сообщил, когда на стадионе в Нижнем Новгороде пройдет первый матч

Нижний Новгород, 25 января. Первый матч на новом стадионе в Нижнем Новгороде пройдет в апреле 2018 года. Об этом журналистам в среду рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Он указал на то, что городу отведена важная роль в концепции ЧМ-2018.

«Мы удовлетворены работой, но, как и всегда в больших проектах, есть небольшие отставания по некоторым объектам», — подчеркнул спортивный функционер.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил о том, что стадион «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге будет сдан представителям Международной федерации футбола (ФИФА) в апреле 2017 года.

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